Gp Singapore, pole Leclerc su Perez, Hamilton e Sainz (Di sabato 1 ottobre 2022) MARINA BAY (Singapore) (ITALPRESS) – Charles Leclerc ottiene la pole position nelle qualifiche del Gran Premio di Singapore di Formula 1 grazie al tempo di 1'49?412 e scatterà dalla prima casella domani in gara. In Q3 chiudono il podio virtuale la Red Bull di Sergio Perez (con soli 22 millesimi di ritardo dal ferrarista) e la Mercedes di Lewis Hamilton. In seconda fila al quarto posto l'altra Ferrari, quella di Carlos Sainz, quindi Alonso, Norris, Gasly, Verstappen, Magnussen e Tsunoda. Singolare l'ultimo giro di Verstappen, alla fine ottavo, che è stato chiamato ai box nell'ultimo giro utile per ottenere la pole. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). Leggi su iltempo (Di sabato 1 ottobre 2022) MARINA BAY () (ITALPRESS) – Charlesottiene laposition nelle qualifiche del Gran Premio didi Formula 1 grazie al tempo di 1'49?412 e scatterà dalla prima casella domani in gara. In Q3 chiudono il podio virtuale la Red Bull di Sergio(con soli 22 millesimi di ritardo dal ferrarista) e la Mercedes di Lewis. In seconda fila al quarto posto l'altra Ferrari, quella di Carlos, quindi Alonso, Norris, Gasly, Verstappen, Magnussen e Tsunoda. Singolare l'ultimo giro di Verstappen, alla fine ottavo, che è stato chiamato ai box nell'ultimo giro utile per ottenere la. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS).

SkySportF1 : ?? CHARLES LECLERC E’ POOOOOLE POSITION ?? Verstappen richiamato ai box nel giro più veloce I risultati ?… - SkySportF1 : ? LECLERC FIRMA le #FP3 a Singapore ?? Alonso in top 5, Mercedes lontane I risultati ? - SkySportF1 : LIVE le #FP3 a Singapore, qualifiche alle 15:00, in diretta su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e in strea… - Motorsport_IT : #F1 | #Singapore: #Leclerc in pole, suona la nona sinfonia #Ferrari! #Formula1 | #SingaporeGP - a_mammeta : ma che ringraziano? non aveva benzina strunzappen cretinetti. Qualifiche GP Singapore: Leclerc e la Ferrari ringraz… -