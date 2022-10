Bolsonaro, Lula e un Paese diviso: le cose da sapere sulle elezioni in Brasile (Di sabato 1 ottobre 2022) Gli analisti esperti in politica brasiliana definiscono atipica la campagna in atto per il rinnovo di presidente, governatori e membri del parlamento. Innanzitutto, l’idea di organizzare una terza via non si è mai concretata. Il candidato di centro, Ciro Goes, è al 7%, e non è presente una coalizione alternativa che possa fungere da ago InsideOver. Leggi su it.insideover (Di sabato 1 ottobre 2022) Gli analisti esperti in politica brasiliana definiscono atipica la campagna in atto per il rinnovo di presidente, governatori e membri del parlamento. Innanzitutto, l’idea di organizzare una terza via non si è mai concretata. Il candidato di centro, Ciro Goes, è al 7%, e non è presente una coalizione alternativa che possa fungere da ago InsideOver.

RaiNews : I sondaggi danno l’ex presidente #Lula al 48% contro il 41% dell’attuale capo di Stato, #Bolsonaro che aspira a rin… - pborghilivorno : #Brasile al voto, tra divisioni e polarizzazione. La sfida tra Lula e Bolsonaro - MaddalenaRufo : RT @francofontana43: Elezioni in Brasile: Lula sfida Bolsonaro “Scontro tra civiltà e barbarie. Poniamo fine all’incubo” Intervista a Leona… - Bobe_bot : Brasile al voto per eleggere il nuovo presidente: la corsa di Lula da favorito, le minacce di Bolsonaro (Valigia Bl… - ermanno32947318 : RT @GenCar5: RAMMENTO che la condanna di #Lula in #Brasile fu cancellata dopo un anno e mezzo di galera, e il giudice Moro (poi ministro di… -