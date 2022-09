“Aquila” è il nuovo singolo di MEG in collaborazione con Emma ed Elisa (Di venerdì 30 settembre 2022) Da oggi è disponibile “Aquila“, il nuovo singolo di MEG insieme ad Emma ed Elisa, estratto dal disco di inediti “Vesuvia” in uscita per Sony Music. “Aquila” è una canzone elegante e potente sulla sorellanza, come spiega la stessa MEG: “Aquila racconta di sorellanza. Di quelle amiche-sorelle che sono fonte di ispirazione costante e ti sorreggono quando ne hai bisogno. Volevo cantarla insieme ad Elisa ed Emma per creare una sorta di triangolo magico: tre streghe buone che si incontrano intorno a un fuoco, in una foresta, e ballano, si raccontano, ridono, cantano, piangono, si guardano negli occhi e si riconoscono, pur essendo così diverse. “La voce di Elisa è aria, acqua, quella di Emma è roccia e ... Leggi su zon (Di venerdì 30 settembre 2022) Da oggi è disponibile ““, ildi MEG insieme aded, estratto dal disco di inediti “Vesuvia” in uscita per Sony Music. “” è una canzone elegante e potente sulla sorellanza, come spiega la stessa MEG: “racconta di sorellanza. Di quelle amiche-sorelle che sono fonte di ispirazione costante e ti sorreggono quando ne hai bisogno. Volevo cantarla insieme adedper creare una sorta di triangolo magico: tre streghe buone che si incontrano intorno a un fuoco, in una foresta, e ballano, si raccontano, ridono, cantano, piangono, si guardano negli occhi e si riconoscono, pur essendo così diverse. “La voce diè aria, acqua, quella diè roccia e ...

