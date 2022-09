Maltempo venerdì 30 settembre, scuole chiuse a Caserta e in diversi comuni del Salernitano (Di giovedì 29 settembre 2022) Il Comune di Caserta ha annunciato la chiusura delle scuole per la giornata di domani, venerdì 30 settembre. scuole chiuse anche in diversi comuni del Salernitano: a Sarno, Roccapiemonte, Nocera Inferiore e Nocera Superiore, Castel San Giorgio. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 29 settembre 2022) Il Comune diha annunciato la chiusura delleper la giornata di domani,30anche indel: a Sarno, Roccapiemonte, Nocera Inferiore e Nocera Superiore, Castel San Giorgio. L'articolo .

