Guenda Goria rivela la verità sul marito di Sofia Giaele De Donà (Di giovedì 29 settembre 2022) Guenda Goria nel mondo dello spettacolo ormai conosce tutti e non poteva mancare di rivelare alcuni gossip succulenti a Casa Chi, la striscia Instagram di Chi, condotta da Sophie Codegoni. La pianista ha rivelato alcune interessante informazioni sui concorrenti del Grande Fratello Vip 7 che conosce personalmente. Leggi anche: Dove vedere la replica del Grande Fratello Vip 7 Guenda Goria parla del marito di Sofia Giaele De Donà: “L’ho conosciuto” Sofia Giaele De Donà sta attirando molto l’attenzione al Grande Fratello Vip 7 non solo per i suoi litigi, ultimo quello di ieri con Ginevra Lamborghini, ma anche per il suo matrimonio all’insegna dell’amore ... Leggi su tutto.tv (Di giovedì 29 settembre 2022)nel mondo dello spettacolo ormai conosce tutti e non poteva mancare dire alcuni gossip succulenti a Casa Chi, la striscia Instagram di Chi, condotta da Sophie Codegoni. La pianista hato alcune interessante informazioni sui concorrenti del Grande Fratello Vip 7 che conosce personalmente. Leggi anche: Dove vedere la replica del Grande Fratello Vip 7parla deldiDe: “L’ho conosciuto”Desta attirando molto l’attenzione al Grande Fratello Vip 7 non solo per i suoi litigi, ultimo quello di ieri con Ginevra Lamborghini, ma anche per il suo matrimonio all’insegna dell’amore ...

