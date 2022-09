Biden: "Non sono per niente ottimista dopo l'esito del voto in Italia" (Di giovedì 29 settembre 2022) Joe Biden commenta l'esito del voto in Italia e le sue non sono certo parole al miele nei confronti dei vincitori. Il presidente degli Stati Uniti dà un giudizio negativo e non fa molti giri di parole per farlo intendere. L'intervento a gamba tesa di Biden nei confronti della destra Italiana a guida Giorgia Meloni è arrivato durante un evento di raccolta fondi. "Non sono ottimista per il futuro. Avete appena visto - ha detto Biden - cosa è accaduto in Italia in quella elezione. State vedendo cosa sta accadendo intorno al mondo. La ragione per cui mi preoccupo di dire questo è che non potete essere ottimisti nemmeno su quello che sta accadendo qui". Biden si trovava a una raccolta fondi ... Leggi su affaritaliani (Di giovedì 29 settembre 2022) Joecommenta l'deline le sue noncerto parole al miele nei confronti dei vincitori. Il presidente degli Stati Uniti dà un giudizio negativo e non fa molti giri di parole per farlo intendere. L'intervento a gamba tesa dinei confronti della destrana a guida Giorgia Meloni è arrivato durante un evento di raccolta fondi. "Nonper il futuro. Avete appena visto - ha detto- cosa è accaduto inin quella elezione. State vedendo cosa sta accadendo intorno al mondo. La ragione per cui mi preoccupo di dire questo è che non potete essere ottimisti nemmeno su quello che sta accadendo qui".si trovava a una raccolta fondi ...

