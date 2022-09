(Di mercoledì 28 settembre 2022)è tra i personaggi più amati dell’edizione di quest0anno del Grande Fratello Vip. L’ex tronista di Uomini e Donne ha subito conquistato il pubblico da casa grazie alla sua simpatia e al suo modo di parlare particolarmente colorito. Ad ogni modo, proprio questo aspetto del suo carattere è stato criticato da alcuni lettori del magazine Chi, diretto da. Il conduttore del reality show, allora, ha replicato a tale malcontento rivelando quale sia stato il motivo preciso per cui haall’interno del programma.attaccato da un lettore di Chi Sull’ultimo numero del magazine Chi, in edicola dal 28 settembre, è presente, come sempre, la sezione dedicata alle lettere che i ...

GrandeFratello : Luca Salatino docet! Dopo il suo incredibile repertorio musicale, arrivano anche le lezioni di... coatto romano! ????… - tuttopuntotv : Luca Salatino al GF Vip: Alfonso Signorini svela perché lo ha voluto fortemente #gfvip #gfvip7 #LucaSalatino… - 6_Pro_Profumata : RT @GrandeFratello: Luca Salatino docet! Dopo il suo incredibile repertorio musicale, arrivano anche le lezioni di... coatto romano! ?????? #G… - giusy_belfiore : RT @GrandeFratello: Luca Salatino docet! Dopo il suo incredibile repertorio musicale, arrivano anche le lezioni di... coatto romano! ?????? #G… - _imNoemiee : RT @GrandeFratello: Luca Salatino docet! Dopo il suo incredibile repertorio musicale, arrivano anche le lezioni di... coatto romano! ?????? #G… -

Il confronto tra Elenoire Ferruzzi ,e la fidanzata di quest'ultimo, Soraia , avvenuto nel corso della puntata di lunedì del GF Vip sembrava aver messo definitivamente un punto alla parentesi legata ai sentimenti dell'...Alfonso Signorini , interpellato dalle lettere dei lettori di Chi Magazine, ha svelato per quale motivo ha volutonella Casa del Grande Fratello Vip 7 dopo la sua precedente esperienza con Uomini e Donne . Signorini svela perché ha sceltoal Grande Fratello Vip Una lettrice del ...Elenoire Ferruzzi ha un crollo nella casa del Grande Fratello Vip, dopo il confronto in puntata con la fidanzata di Luca Salatino.Giornata difficile per Elenoire Ferruzzi. La gieffina crolla in lacrime e rivela il motivo. Ecco la reazione di Luca Salatino ...