Federer: «Piangevo e ho toccato la mano di Nadal, era il mio grazie segreto» (Di mercoledì 28 settembre 2022) “Penso di sentirmi completo. Ho perso la mia ultima partita di singolare. Ho perso la mia ultima partita di doppio. Ho perso la voce per aver urlato e sostenere la squadra. Ho perso l’ultima volta come squadra. Ho perso il lavoro, ma sono molto felice. Sono buono. Sono davvero bravo. Questa è la parte ironica, tutti pensano a un lieto fine da favola, sai? E per me, alla fine è stato così, ma in un modo che non avrei mai pensato sarebbe successo”. Questo è Roger Federer che rielabora un lutto altrui. Il suo addio non ancora metabolizzato dal mondo del tennis, mentre lui ne parla al New York Times. Un attimo fa era sciolto in lacrime mano nella mano con Nadal. “L’ho chiamato dopo gli US Open – ho aspettato che finisse quel torneo – solo per fargli sapere del mio ritiro. Volevo solo farglielo sapere prima che iniziasse a ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 28 settembre 2022) “Penso di sentirmi completo. Ho perso la mia ultima partita di singolare. Ho perso la mia ultima partita di doppio. Ho perso la voce per aver urlato e sostenere la squadra. Ho perso l’ultima volta come squadra. Ho perso il lavoro, ma sono molto felice. Sono buono. Sono davvero bravo. Questa è la parte ironica, tutti pensano a un lieto fine da favola, sai? E per me, alla fine è stato così, ma in un modo che non avrei mai pensato sarebbe successo”. Questo è Rogerche rielabora un lutto altrui. Il suo addio non ancora metabolizzato dal mondo del tennis, mentre lui ne parla al New York Times. Un attimo fa era sciolto in lacrimenellacon. “L’ho chiamato dopo gli US Open – ho aspettato che finisse quel torneo – solo per fargli sapere del mio ritiro. Volevo solo farglielo sapere prima che iniziasse a ...

napolista : #Federer: «Piangevo e ho toccato la mano di #Nadal, era il mio grazie segreto» Al Nyt: “Quella sera Andy, Novak e… - solounastella : RT @Sport_Fair: #Berrettini tra commozione ed ironia Le emozioni non finiscono alla #LaverCup Il discorso per #Federer è da brividi http… - Sport_Fair : #Berrettini tra commozione ed ironia Le emozioni non finiscono alla #LaverCup Il discorso per #Federer è da brivi… - GruppoPiva : RT @GnocchiGene: Era dall’addio di Savicevic che non piangevo così #federer - mvb66 : RT @GnocchiGene: Era dall’addio di Savicevic che non piangevo così #federer -