Carta del docente | è disponibile il bonus da 500 euro | come fare

(Di mercoledì 28 settembre 2022) Èlaannuale del, ilda 500per la formazione professionale dei docenti di ruolo che lavorano nelle scuole statali con contratto a tempo indeterminato. Il ministero dell’Istruzione ha annunciato infatti che “a partire dalle ore 15 del 27 settembre l’applicazionedelsarà aperta per consentire la gestione del. Si segnala che ai portafogli dei docenti saranno attribuiti anche i residui relativi all’anno scolastico 2021/2022 che potranno essere spesi entro il prossimo agosto. Il personaledi ruolo, quasi 700mila insegnanti, potrà accedere alla somma annuale dell’anno scolastico in corso, ma anche agli eventuali residui dell’anno scolastico passato”. Alla riapertura della ...

Disponibile sulla piattaforma dedicata l'applicazione per gestire la Carta Docente relativa all'anno scolastico 2022/23, che permette di gestire il bonus 500 euro e di accedere anche al portafoglio contenente i residui inerenti all'anno 2021/2022. Bonus 500 euro: ...È disponibile la carta annuale del docente, il bonus da 500 euro per la formazione professionale dei docenti di ruolo che lavorano nelle scuole statali con contratto a tempo indeterminato.