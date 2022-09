“È una persona cattiva”. GF Vip 7, Sara Manfuso ha una nuova nemica: la più temibile (Di martedì 27 settembre 2022) Al termine della terza puntata del GF Vip 7 andata in onda lunedì 26 settembre su Canale 5 sono state rese note le nomination: al televoto finiscono Marco Bellavia, Antonella Fiordelisi, Nikita Pelizon, Sofia Giaele De Donà, Daniele Dal Moro ed Edoardo Donnamaria. Contrariamente a quanto pensano i concorrenti nessuno dei sei nominati rischia di lasciare il bunker di Cinecittà. Si tratta di un televoto particolare perché il pubblico avrà la possibilità di scegliere il preferito che nella prossima puntata sarà immune. La puntata del GF Vip 7 di lunedì 26 settembre è stata ricca di tanti momenti interessanti: da Antonino Spinalbese che ha parlato dell’amore sconfinato che nutre per sua figlia Luna Marì, al flirt che sta nascendo tra Pamela Prati e Marco Bellavia, passando per il rapporto burrascoso tra Ginevra Lamborghini e la sorella Elettra e per le frasi di Giaele De Donà sul suo ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 27 settembre 2022) Al termine della terza puntata del GF Vip 7 andata in onda lunedì 26 settembre su Canale 5 sono state rese note le nomination: al televoto finiscono Marco Bellavia, Antonella Fiordelisi, Nikita Pelizon, Sofia Giaele De Donà, Daniele Dal Moro ed Edoardo Donnamaria. Contrariamente a quanto pensano i concorrenti nessuno dei sei nominati rischia di lasciare il bunker di Cinecittà. Si tratta di un televoto particolare perché il pubblico avrà la possibilità di scegliere il preferito che nella prossima puntata sarà immune. La puntata del GF Vip 7 di lunedì 26 settembre è stata ricca di tanti momenti interessanti: da Antonino Spinalbese che ha parlato dell’amore sconfinato che nutre per sua figlia Luna Marì, al flirt che sta nascendo tra Pamela Prati e Marco Bellavia, passando per il rapporto burrascoso tra Ginevra Lamborghini e la sorella Elettra e per le frasi di Giaele De Donà sul suo ...

