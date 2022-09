Ultime Notizie – Neuromed | porte aperte per la ‘Notte Europea dei Ricercatori’

(Di lunedì 26 settembre 2022) Durante l’edizione 2022 delladei Ricercatori‘ (29-30 settembre), che apre il dialogo con i cittadini sulle meraviglie della tecnologia per la salute, verrà presentata anche la Piattaforma di imaging digitale multimodale (Dimp) inserita nel Dipartimento di innovazione in ingegneria e fisica di, l’Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico di Pozzilli (Isernia), nodo dell’infrastruttura di ricerca‘Euro-BioImaging’. La piattaforma – spiega una nota dell’Irccs – mette a disposizione un complesso di tecnologie, sistemi e conoscenze aperto a tutti i ricercatori nazionali ed esteri che vogliano condurre ricerche in ambito preclinico, clinico e di popolazione. Oltre al simposio internazionale ‘Imaging life, discovering the future‘ (Immaginare la vita, scoprire il futuro), l’evento ...

sole24ore : #ElezioniPolitiche2022, ultime notizie. Exit poll: Centro-destra 41-45%, Centro-sinistra 25,5-29,5%, M5S 13,5-17,5%… - sole24ore : #ElezioniPolitiche22, #Conte: nessun cartello o coalizione con il Pd. Gli aggiornamenti in tempo reale sul suto del… - sole24ore : #ElezioniPolitiche2022, prima proiezione: Meloni 24,6%, Pd 19,4%, M5S 16,5%, crolla la Lega: 8,5%, FI 8%, Azione 7,… - triolo_daniele : RT @PianetaMilan: .@acmilan, @fikayotomori_ non convocato da @England: il motivo | PM #News - #ACMilan #Milan #SempreMilan #Tomori https:… - sole24ore : ?? #Ucraina ultime notizie. #Putin a #Erdogan, «potremmo negoziare con Kiev». ?? Il Cremlino assicura che “non è sta… -

Il Sole 24 ORE

TEMI: aiuti alluvione marche friuli aiuti marchefriulifvg protezione civile fvg protezione civile fvg marcheAiuti alle Marche: i volontari della Protezione ...Spero sempre vivamente in un cambio di proprietà perchè, anche in base allerelative al nostro attuale presidente, non è più possibile andare avanti cosi. Sempre FORZA INTER Ucraina ultime notizie. Putin a Erdogan, «potremmo negoziare con Kiev» In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 3767383 (+1.772). Le persone risultate positive al Coronavirus sono 554243 (+295) rispetto a ieri. Questi sono i dati giornalieri ...LORENZO ROTA 5: ha l’occasione della vita per andarsi a prendere una medaglia che avrebbe avuto del clamoroso, decide di sprecare la chance rovinando tutto con un attendismo insensato nelle ultime ...