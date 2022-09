Russia: le stragi nelle scuole russe/scheda (Di lunedì 26 settembre 2022) Mosca, 26 set. (Adnkronos) - Quello di oggi alla scuola di Izhevsk, nella Repubblica dell'Udmurtia, che ha provocato l'uccisione di almeno 13 persone, di cui 7 bambini, è soltanto l'ultimo, in ordine di tempo, di una serie di attacchi alle scuole e università russe, divenuti più frequenti a partire dal 2021. Prima dello scorso anno, infatti, quando la Russia fu scossa da due diversi folli attacchi nelle città di Kazan e Perm, nella Russia centrale, le sparatorie nelle istituzioni educative erano infatti piuttosto rare. L'11 maggio del 2021 un ex studente di 19 anni aveva ucciso a colpi di arma da fuoco nove persone nella sua vecchia scuola di Kazan. Gli investigatori avevano affermato che l'uomo soffriva di un disturbo mentale, ma che era stato comunque ritenuto idoneo a ricevere una ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 26 settembre 2022) Mosca, 26 set. (Adnkronos) - Quello di oggi alla scuola di Izhevsk, nella Repubblica dell'Udmurtia, che ha provocato l'uccisione di almeno 13 persone, di cui 7 bambini, è soltanto l'ultimo, in ordine di tempo, di una serie di attacchi allee università, divenuti più frequenti a partire dal 2021. Prima dello scorso anno, infatti, quando lafu scossa da due diversi folli attacchicittà di Kazan e Perm, nellacentrale, le sparatorieistituzioni educative erano infatti piuttosto rare. L'11 maggio del 2021 un ex studente di 19 anni aveva ucciso a colpi di arma da fuoco nove persone nella sua vecchia scuola di Kazan. Gli investigatori avevano affermato che l'uomo soffriva di un disturbo mentale, ma che era stato comunque ritenuto idoneo a ricevere una ...

