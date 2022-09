Maratona di Berlino | Kipchoge compie la sua missione | al femminile sorpresa Assefa

(Di lunedì 26 settembre 2022) Una corsa che è entrata subito nella storia, fin dai primi Km, complice la presenza di atleti di caratura internazionale. Era tutto apparecchiato per il record del mondo ed Eliudnon ha deluso le attese, riuscendo così a migliorare se stesso e il suo medesimo primato. Alinvece ha trionfato aTigist, demolendo il suo precedente personale di 18’24”. Andiamo dunque a vedere quello che è successo ieri nelladidire indiscussodi(Crediti foto: BERLIN-MARATHON Facebook)Per le strade diaveva realizzato il precedente record del mondo nel 2018, correndo i 42Km e 195m in 2h01’39”, ...

In alto: '2H.01'09'', a omaggiare il record del mondo nella, ottenuto da Kipchoge. Eliud Kipchoge lo ha fatto di nuovo. Ancora una volta un successo, il quarto, nella Maratona di Berlino, ancora una volta un record del mondo. Nelle perfette condizioni che la capitale tedesca ha offe ...