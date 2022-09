Il Centrodestra vince le elezioni, Giorgia Meloni verso Palazzo Chigi (Di lunedì 26 settembre 2022) Il Centrodestra ha vinto le elezioni politiche 2022. Una vittoria ancora da stabilire nel numero definitivo dei seggi ma che pare chiara, come chiaro è il motore trainante della coalizione e la vera vincitrice totale della sfida delle urne: Giorgia Meloni. Fratelli d’Italia conferma i dati dei sondaggi pre-voto e si trova ad essere il primo partito del paese con un vantaggio clamoroso sul secondo partito ed ancor più largo sui colleghi della coalizione. Un fatto storico per la destra italiana mai arrivata a tanto, e che ha del clamoroso se si pensa al fatto che l’attuale leader prese il partito quando era al 2% e alle politiche del 2018 al 4%. Oggi vale più di 6 volte tanto. La Lega perde gran parte del suo consenso, finendo sotto la soglia psicologica del 10%; ma, forse, non c’è sconfitta più dolce per Salvini che si ... Leggi su panorama (Di lunedì 26 settembre 2022) Ilha vinto lepolitiche 2022. Una vittoria ancora da stabilire nel numero definitivo dei seggi ma che pare chiara, come chiaro è il motore trainante della coalizione e la vera vincitrice totale della sfida delle urne:. Fratelli d’Italia conferma i dati dei sondaggi pre-voto e si trova ad essere il primo partito del paese con un vantaggio clamoroso sul secondo partito ed ancor più largo sui colleghi della coalizione. Un fatto storico per la destra italiana mai arrivata a tanto, e che ha del clamoroso se si pensa al fatto che l’attuale leader prese il partito quando era al 2% e alle politiche del 2018 al 4%. Oggi vale più di 6 volte tanto. La Lega perde gran parte del suo consenso, finendo sotto la soglia psicologica del 10%; ma, forse, non c’è sconfitta più dolce per Salvini che si ...

