Elezioni, Salvini: “Sono andato a letto incazzato, mi sono svegliato carico. Il mio mandato nella Lega? È in mano ai militanti” (Di lunedì 26 settembre 2022) “Ieri sera io sono andato a letto incazzato ma stamattina mi sono svegliato carico”. Matteo Salvini usa queste parole per descrivere il suo stato d’animo all’indomani dei risultati elettorali. Dopo una una notte di silenzio il leader leghista ha parlato dalla sede di via Bellerio a Milano per commentare l’esito elettorale. “Oggi commentiamo un dato, il 9 per cento che non mi convince – spiega il leader – ma con il nove per cento saremo in un governo che mi soddisfa”. Nel corso della conferenza stampa ha dato i numeri delle Elezioni. I parlamentari del Carroccio eletti dovrebbero raggiungere quota cento. Ma ci sono anche altri numeri: ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 26 settembre 2022) “Ieri sera ioma stamattina mi”. Matteousa queste parole per descrivere il suo stato d’animo all’indomani dei risultati erali. Dopo una una notte di silenzio il leader leghista ha parlato dalla sede di via Bellerio a Milano per commentare l’esito erale. “Oggi commentiamo un dato, il 9 per cento che non mi convince – spiega il leader – ma con il nove per cento saremo in un governo che mi soddisfa”. Nel corso della conferenza stampa ha dato i numeri delle. I parlamentari del Carroccio eletti dovrebbero raggiungere quota cento. Ma cianche altri numeri: ...

