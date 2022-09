Elezioni 2022 i risultati: vola Fratelli d’Italia, malissimo la Lega. Conte risale, centrosinistra umiliato (Di lunedì 26 settembre 2022) Che non sarebbe stata una sfida all’ultima scheda, era davvero chiaro a tutti e forse, anche gli avversari di Giorgia Meloni lo sapevano bene, nonostante fingessero che ci fossero delle remote possibilità per cercare di convincere gli italiani a non disperdere voti. Il 25 settembre però dimostra che i sondaggi sono stati sempre precisi e impeccabili. Il 25 settembre in Italia si fa la storia con la prima donna che potrebbe diventare il presidente del consiglio del nostro paese. E’ Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni il primo partito, con la maggioranza alla Camera e al Senato che va al Centrodestra. La Meloni vola con oltre il 26 % dei voti, vincitrice assoluta di questa tornata elettorale. E se in passato, spesso, tutti provavano a salire sul carro dei vincitori, stavolta le cose sono diverse. Perchè ci sono anche le sconfitte, ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 26 settembre 2022) Che non sarebbe stata una sfida all’ultima scheda, era davvero chiaro a tutti e forse, anche gli avversari di Giorgia Meloni lo sapevano bene, nonostante fingessero che ci fossero delle remote possibilità per cercare di convincere gli italiani a non disperdere voti. Il 25 settembre però dimostra che i sondaggi sono stati sempre precisi e impeccabili. Il 25 settembre in Italia si fa la storia con la prima donna che potrebbe diventare il presidente del consiglio del nostro paese. E’di Giorgia Meloni il primo partito, con la maggioranza alla Camera e al Senato che va al Centrodestra. La Melonicon oltre il 26 % dei voti, vincitrice assoluta di questa tornata elettorale. E se in passato, spesso, tutti provavano a salire sul carro dei vincitori, stavolta le cose sono diverse. Perchè ci sono anche le sconfitte, ...

Agenzia_Ansa : ELEZIONI 2022 | La vittoria del centrodestra è la breaking news sui siti internazionali. 'L'estrema destra vince le… - ilpost : L’affluenza alle elezioni politiche è stata intorno al 64 per cento, la più bassa della storia repubblicana - MediasetTgcom24 : Elezioni, Luigi Di Maio fuori dal Parlamento #dimaio - maresca_franco : RT @Agenzia_Ansa: ELEZIONI 2022 | La Borsa di Milano si mostra positiva in pre-apertura, dopo l'appuntamento elettorale #ANSA https://t.… - _fairychimchim : RT @banzailatoCice: lacrime agli occhi mentre annotavo i risultati del mio seggio x elezioni 2022 vedendo come letteralmente gli italiani a… -