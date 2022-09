Ultime Notizie – Russia, proteste contro mobilitazione: 730 arresti (Di sabato 24 settembre 2022) Sono 730 le persone arrestate oggi in Russia durante le manifestazioni contro la mobilitazione parziale annunciata dal presidente Vladimir Putin. Lo ha reso noto l’ong Ovd-Info spiegando di essere a conoscenza degli arresti effettuati in 32 diverse città della Russia, da San Pietroburgo alla Siberia. Stando agli attivisti per i diritti umani, ci sono immagini in cui si vedono i dimostranti portati via dagli agenti di polizia a Khabarovsk, Novosibirsk, Irkutsk, Tomsk e Chita, in Siberia. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di sabato 24 settembre 2022) Sono 730 le persone arrestate oggi indurante le manifestazionilaparziale annunciata dal presidente Vladimir Putin. Lo ha reso noto l’ong Ovd-Info spiegando di essere a conoscenza deglieffettuati in 32 diverse città della, da San Pietroburgo alla Siberia. Stando agli attivisti per i diritti umani, ci sono immagini in cui si vedono i dimostranti portati via dagli agenti di polizia a Khabarovsk, Novosibirsk, Irkutsk, Tomsk e Chita, in Siberia. Adnkronos, ENTD, Get The Factsla Disinformazione

