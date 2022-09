F1 GP Singapore 2022, gara domenica: canale, orario, diretta tv e streaming (Di sabato 24 settembre 2022) Tutto pronto per la diciassettesima gara del Mondiale di F1, che si terrà a Marina Bay nell’ambito del grande ritorno del Gran Premio di Singapore 2022. Verstappen cerca l’ennesima vittoria, Leclerc prova invece a tornare al successo su una pista che manca da due anni a causa del Covid e che al solito conserva grande fascino perché si corre in notturna (quando in Italia è invece pomeriggio). La gara inizierà alle ore 14 (occhio all’orario) di domenica 2 ottobre, la diretta tv sarà visibile su Sky Sport F1 (anche Sky Sport Uno) e in streaming su Sky Go, differita in chiaro su TV8. Su Sportface, come sempre, vi proponiamo la diretta testuale. Di seguito ecco il riepilogo. PROGRAMMA PROVE LIBERE VENERDI’ PROGRAMMA QUALIFICHE ... Leggi su sportface (Di sabato 24 settembre 2022) Tutto pronto per la diciassettesimadel Mondiale di F1, che si terrà a Marina Bay nell’ambito del grande ritorno del Gran Premio di. Verstappen cerca l’ennesima vittoria, Leclerc prova invece a tornare al successo su una pista che manca da due anni a causa del Covid e che al solito conserva grande fascino perché si corre in notturna (quando in Italia è invece pomeriggio). Lainizierà alle ore 14 (occhio all’) di2 ottobre, latv sarà visibile su Sky Sport F1 (anche Sky Sport Uno) e insu Sky Go, differita in chiaro su TV8. Su Sportface, come sempre, vi proponiamo latestuale. Di seguito ecco il riepilogo. PROGRAMMA PROVE LIBERE VENERDI’ PROGRAMMA QUALIFICHE ...

