Galimberti: “non mangiate la pizza con gli studenti, perdete autorità”. “Se non sei empatico non fare l’insegnante, solo il 20 per cento idoneo all’insegnamento” (Di martedì 20 settembre 2022) “Se l’insegnante non ha empatia non può fare l’insegnante, deve fare altro. E lo dico anche per lui. La vera riforma della scuola è quella di eliminare il ruolo, all’Ilva non si diventa di ruolo, a scuola sì”. Umberto Galimberti conferma ancora una volta la propria posizione in merito alla scarsa stima che nutre nei confronti del corpo docenti italiano. Lo fa con una lezione magistrale sulla giustizia, davanti a una gremitissima Piazza Grande a Modena, affollata da gente di tutte le età arrivata in città da ogni parte d’Italia per seguire eventi, interventi e lezioni pubbliche che il Festival della Filosofia del 2022 ha dedicato quest’anno alla giustizia. Ed è una grande ingiustizia, ripete più volte Galimberti, quello che si sta perpetrando ai danni dei nostri giovani visto il modo in ... Leggi su orizzontescuola (Di martedì 20 settembre 2022) “Senon ha empatia non può, devealtro. E lo dico anche per lui. La vera riforma della scuola è quella di eliminare il ruolo, all’Ilva non si diventa di ruolo, a scuola sì”. Umbertoconferma ancora una volta la propria posizione in merito alla scarsa stima che nutre nei confronti del corpo docenti italiano. Lo fa con una lezione magistrale sulla giustizia, davanti a una gremitissima Piazza Grande a Modena, affollata da gente di tutte le età arrivata in città da ogni parte d’Italia per seguire eventi, interventi e lezioni pubbliche che il Festival della Filosofia del 2022 ha dedicato quest’anno alla giustizia. Ed è una grande ingiustizia, ripete più volte, quello che si sta perpetrando ai danni dei nostri giovani visto il modo in ...

paolo_r_2012 : RT @franca705: @annamariabusia @paolo_r_2012 @INL_gov @giornali_it @FITCISLLAZIO @FilcaFrosinone @cgil_verona @UILofficial @UGLConf @usbsin… - franca705 : @annamariabusia @paolo_r_2012 @INL_gov @giornali_it @FITCISLLAZIO @FilcaFrosinone @cgil_verona @UILofficial… - Ninhursag62 : Interessante la conferenza che riguarda la libertà. Il prof Umberto Galimberti è affascinante quando non entra in d… - veronica_rosset : RT @florastr: Ma non era nemmeno la prima volta della Rogati un'altra condanna in 1°grado e 600euro di multa e a 1risarcim/di 7mila euro-d… - tedpanski : RT @streetcnina: I figli sono figli non perché vai a letto con una donna e la donna va a letto con un uomo, sono figli perché li cresci, pe… -