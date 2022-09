Roma, domani al via il corso di Rocco Siffredi con lezioni pratiche e teoriche. Boom di richieste (Di martedì 6 settembre 2022) Al via domani in Italia il secondo corso della “Università del Porno” fondata dal noto attore, regista e produttore di cinema per adulti, Rocco Siffredi. Dal 7 al 11 settembre a Ladispoli, in provincia di Roma, prende il via il secondo corso intensivo per formare le nuove leve e i futuri professionisti dell’intrattenimento per adulti. L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 6 settembre 2022) Al viain Italia il secondodella “Università del Porno” fondata dal noto attore, regista e produttore di cinema per adulti,. Dal 7 al 11 settembre a Ladispoli, in provincia di, prende il via il secondointensivo per formare le nuove leve e i futuri professionisti dell’intrattenimento per adulti. L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

direzioneprc : ??Domani alle 17:30 Jean Luc Melenchon sarà a Roma in sostegno di Luigi De Magistris e di Unione Popolare. L'iniziat… - Einaudieditore : Arriva oggi in libreria il nuovo libro di Corrado Augias, LA FINE DI ROMA, e l’autore domani, mercoledì 7 settembre… - LiveNationIT : 1/3 ?? we made it, Rome! L’estate italiana di #LouisTomlinson continua domani a Taormina, per poi arrivare all’Ippo… - corgiallorosso : #LudogoretsRoma, domani in mattinata la rifinitura poi la conferenza di Mourinho alle 18.10 - ActionAidItalia : Domani, martedì 7/09 a #Roma il @forumterzosett presenta alle forze politiche il documento con le proprie richieste… -