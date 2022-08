La difesa ha il suo nuovo muro: la statistica di Bremer che fa sognare i tifosi (Di venerdì 19 agosto 2022) Bremer ha già saputo conquistare i cuori dei tifosi della Juve, con le sue prime prestazioni che risultano essere davvero molto convincenti. La stagione della Juventus 2022-23 deve essere quella assolutamente del riscatto e che deve fare in modo che i bianconeri possano finalmente tornare a lottare per uno Scudetto che manca dal 2020, per questo motivo l’acquisto di Bremer è stata sicuramente determinante per poter alzare il livello della difesa. LaPresseSpendere 50 milioni per un giocatore che non ha mai giocato in grandi squadre è sicuramente un grandissimo azzardo, ma già dalla scorsa stagione le prestazioni del brasiliano Bremer con la maglia del Torino lo hanno fatto diventare il difensore premiato come migliore di tutta la serie A. Per questo motivo la Juventus è riuscita a fare un grandissimo ... Leggi su juvedipendenza (Di venerdì 19 agosto 2022)ha già saputo conquistare i cuori deidella Juve, con le sue prime prestazioni che risultano essere davvero molto convincenti. La stagione della Juventus 2022-23 deve essere quella assolutamente del riscatto e che deve fare in modo che i bianconeri possano finalmente tornare a lottare per uno Scudetto che manca dal 2020, per questo motivo l’acquisto diè stata sicuramente determinante per poter alzare il livello della. LaPresseSpendere 50 milioni per un giocatore che non ha mai giocato in grandi squadre è sicuramente un grandissimo azzardo, ma già dalla scorsa stagione le prestazioni del brasilianocon la maglia del Torino lo hanno fatto diventare il difensore premiato come migliore di tutta la serie A. Per questo motivo la Juventus è riuscita a fare un grandissimo ...

