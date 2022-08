Europei atletica Monaco 2022 domenica 21 agosto | programma e italiani in gara

(Di venerdì 19 agosto 2022) Tutti gliin21aglididileggera, indal 15 al 21. Ultima giornata di gare nella rassegna continentale multisport della città bavarese, con le ultime medaglie in palio: fari puntati sulle finali delle staffette veloci, del salto in alto femminile e dei 10000 metri maschili, ma non solo. Di seguito ilcompleto di giornata con gli orari delle gare di azzurre e azzurri. IL CALENDARIO COMPLETO: DATE, ORARI E TV: I CALENDARI DI TUTTI GLI SPORTin2119.05 Salto in alto donne – ...

Gianmarco Tamberi ha vinto la medaglia d'oro agli Europei di atletica leggera a Monaco di Baviera. Europei, medaglie Italia: Atletica: 2 ori, 1 argento, 3 bronzi; Canottaggio: 4 ori, 2 argenti, 3 bronzi; Ciclismo: 3 ori, 5 argenti, 4 bronzi. Dopo un anno alcune cose non sono cambiate: Olimpiadi Tokyo 2020 - 100m Jacobs oro, salto in alto Tamberi oro.

Marcell Jacobs vince l'oro nei 100 metri. Il campione olimpico a Tokyo 2020 si è imposto con il tempo di 9.95. Obiettivo raggiunto per la staffetta 4x100 azzurra, che agli Europei di atletica leggera in corso a Monaco di Baviera ha conquistato l'accesso alla finale. Nel quartetto arrivato quinto in batteria (settimo tempo complessivo di 39''02) composto da Patta. Monaco, 19 ago. – Basta la misura di 1,87 per conquistare la finale europea del salto in alto e fra le tredici atlete che vanno avanti c'è Elena Vallortigara. Sulla pedana bagnata dalla pioggia. Monaco (Germania), 19 ago. - L'Italia è fuori dalla finale della staffetta 4x100 maschile agli Europei di atletica in svolgimento a Monaco.