Salario minimo | la proposta Pd | mix di modelli in contraddizione tra loro | per arrivare alla stessa cifra chiesta da M5s 9 euro all’ora

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 18 agosto 2022) Illegale a 9lordiproposto da anni dal Movimento 5 Stelle spunta a sorpresa nel programma del Pd. Nonostante il partito guidato da Enrico Letta finora abbia sempre sostenuto la necessità che laminima sia quella fissata per ogni settore dal contratto collettivo più rappresentativo. O in alternativa venga decisa, come prevedeva il ddl a prima firma Nannicini, da una commissione istituita presso il Cnel. Risultato: leggendo le dichiarazioni del segretario e i contenuti del documento depositato in vista del voto del 25 settembre per gli elettori è difficile capire quali misure, in concreto, il partito intenda mettere in campo per garantire ai lavoratori una paga dignitosa. Di certo c’è che finocaduta del governo Draghi solo il M5s aveva indicato ...