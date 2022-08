Napoli - Amir Rrahmani a Radio Kiss Kiss : " Era importante iniziare bene la stagione. Siamo 4 centrali forti". (Di giovedì 18 agosto 2022) Nel corso di " Radio Goal " su Kiss Kiss Napoli è intervenuto il difensore del Napoli Amir Rrahmani, che ha dichiarato : " Era importante iniziare bene la stagione, dopo diventa tutto piu facile. Dobbiamo migliorare partita dopo partita e finire la stagione nel modo giusto. Insieme al mister abbiamo analizzato i due gol presi a Verona, potevamo fare sicuramente meglio. Kim ? Stiamo parlando e cercando di perfezionare quello che vuole mister Spalletti.Ostigard ? Siamo tutti pronti a giocare, Siamo 4 difensori centrali tutti forti. Ci sono tante partite e tutti devono essere ... Leggi su terzotemponapoli (Di giovedì 18 agosto 2022) Nel corso di "Goal " suè intervenuto il difensore del, che ha dichiarato : " Erala, dopo diventa tutto piu facile. Dobbiamo migliorare partita dopo partita e finire lanel modo giusto. Insieme al mister abbiamo analizzato i due gol presi a Verona, potevamo fare sicuramente meglio. Kim ? Stiamo parlando e cercando di perfezionare quello che vuole mister Spalletti.Ostigard ?tutti pronti a giocare,4 difensoritutti. Ci sono tante partite e tutti devono essere ...

