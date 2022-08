Lo spiraglio fra Mosca e Kiev che vede solo Erdogan

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 18 agosto 2022) Il Sultano si dice "dalla parte dell'Ucraina", mentre dai media turchi trapelano progressi per portare Putin e Zelensky al tavolo. Molto più cauto Guterres, in allarme per lo stallo su Zaporizhzhia. E il leader ucraino ribadisce: "Nessuna pace prima del ritiro delle truppe russe"