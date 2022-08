"Lady Diana aveva predetto il suo incidente": la lettera choc che spiega tutto (Di giovedì 18 agosto 2022) La morte di Lady Diana è ancora avvolta dal mistero. In questi anni si sono rincorse le varie teorie complottiste sull'incidente a Parigi nell'estate del 1997. Ma adesso c'è qualcosa in più. A raccontarlo è il The Daily Best che ha potuto visionare alcuni episodi della nuova docuserie The Diana Investigations che andrà in onda su Discovery da questa sera. Nella serie di fatto si parla di un inquietante episodio. Lady Diana nel 1995 chiese un incontro privato con il suo avvocato personale, Victor Mishton per raccontargli "qualcosa che aveva in mente". Durante quel colloquio, mentre Mishton prendeva appunti, Diana disse che fonti affidabili le avevano rivelato di un incidente stradale inscenato in cui sarebbe ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 18 agosto 2022) La morte diè ancora avvolta dal mistero. In questi anni si sono rincorse le varie teorie complottiste sull'a Parigi nell'estate del 1997. Ma adesso c'è qualcosa in più. A raccontarlo è il The Daily Best che ha potuto visionare alcuni episodi della nuova docuserie TheInvestigations che andrà in onda su Discovery da questa sera. Nella serie di fatto si parla di un inquietante episodio.nel 1995 chiese un incontro privato con il suo avvocato personale, Victor Mishton per raccontargli "qualcosa chein mente". Durante quel colloquio, mentre Mishton prendeva appunti,disse che fonti affidabili leno rivelato di unstradale inscenato in cui sarebbe ...

zazoomblog : Morte Lady Diana il prncipe Harry non ci sta: “È in cerca di informazioni” - #Morte #Diana #prncipe #Harry #cerca - zazoomblog : Il 31 agosto di 25 anni fa Lady Diana si schiantava in auto e moriva rincorsa dai paparazzi. Real Time la ricorda c… - IOdonna : Il 31 agosto di 25 anni fa, Lady Diana si schiantava in auto, e moriva, rincorsa dai paparazzi. Real Time la ricord… - VanityFairIt : Come racconta la nuova docuserie The Diana Investigations, due anni prima del tragico schianto in cui perse la vita… - AD_italia : Nel mese di luglio la Principessa Diana avrebbe festeggiato il suo 61° compleanno. Rivediamo alcune immagini dell’i… -