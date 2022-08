Fiorentina | le pagelle di CM | Sottil protagonista della serata Cabral e Nico finalmente decisivi

PaMarcantonio : ?? #Sottil inarrestabile, #Amrabat il maestro. I miei voti sui viola, le pagelle su @FiorentinaUno ??… - sportface2016 : #FiorentinaTwente: le pagelle e il tabellino del match #ConferenceLeague - albertocencetti : RT @LabaroViola_: PAGELLE VIOLA, SOTTIL SHOW, CABRAL IN CRESCITA, IKONE’ UN FANTASMA. NASTASIC MALE #Fiorentina - GoalItalia : MATCH REPORT - #FiorentinaTwente 2-1: i viola vincono di misura grazie a Gonzalez e Cabral ?? ? [ ??@DiChiaroM] - OgnissFla : RT @LabaroViola_: PAGELLE VIOLA, SOTTIL SHOW, CABRAL IN CRESCITA, IKONE’ UN FANTASMA. NASTASIC MALE #Fiorentina -

I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per l'andata degli spareggi di Conference League:Twente Ledei protagonisti del match trae Twente, valido per l'andata degli spareggi di Conference League. TOP: Sottil FLOP: Pleguezelo VOTI(4 - 3 - ......- 18 Agosto 2022 Conference LeagueRisultati calcio live in diretta Serie A- ...di stop Scritto da Marina Denegri - 16 Agosto 2022 Fantacalcio Juventus Sassuolo Serie A...CONFERENCE LEAGUE - Il migliore è Riccardo Sottil. Cabral si fa trovare pronto, Nico Gonzalez brillante, Ikoné non entra bene in partita.Terracciano 6: da segnali di essere in campo solo quando al 56’ sbaglia un passaggio corto che rischia di mandare al tiro Brenet. Può poco sul gol del Twente. Venuti 6: il terzino destro viola, compli ...