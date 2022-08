Crisi climatica, danneggiata la barca del velista Giovanni Soldini: “L’emergenza è sotto gli occhi di tutti” (Di giovedì 18 agosto 2022) La Crisi climatica – che oggi ha provocato lutti e danni in alcune regioni – viene denunciata anche dal velista Giovanni Soldini. “Una violenta tromba d’aria ha investito questa mattina la zona del nostro cantiere, vicino a Marina di Carrara, provocando enormi danni. Il vento ha sollevato Maserati Multi70 facendola uscire dall’invaso e l’ha scagliata a terra a metri di distanza”. È quanto scrive in un tweet il velista Giovanni Soldini postando anche le foto dell’imbarcazione coinvolta dal maltempo. Una violenta #trombadaria ha investito questa mattina la zona del nostro cantiere, vicino a Marina di Carrara, provocando enormi danni. Il vento ha sollevato #MaseratiMulti70 facendola uscire dall’invaso e l’ha scagliata a terra a metri di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 18 agosto 2022) La– che oggi ha provocato lutti e danni in alcune regioni – viene denunciata anche dal. “Una violenta tromba d’aria ha investito questa mattina la zona del nostro cantiere, vicino a Marina di Carrara, provocando enormi danni. Il vento ha sollevato Maserati Multi70 facendola uscire dall’invaso e l’ha scagliata a terra a metri di distanza”. È quanto scrive in un tweet ilpostando anche le foto dell’imzione coinvolta dal maltempo. Una violenta #trombadaria ha investito questa mattina la zona del nostro cantiere, vicino a Marina di Carrara, provocando enormi danni. Il vento ha sollevato #MaseratiMulti70 facendola uscire dall’invaso e l’ha scagliata a terra a metri di ...

