Vaiolo delle scimmie, l’Oms: «Oltre 35 mila casi nel mondo, contagi aumentati del 20% in una settimana». Crescono anche i decessi per Covid (Di mercoledì 17 agosto 2022) Continuano ad aumentare i casi di Vaiolo delle scimmie in tutto il mondo. Sono infatti Oltre 35 mila i casi registrati sino a oggi dall’Organizzazione mondiale della sanità che ha raccolto i dati provenienti da 92 Paesi. Sono invece 12 le persone decedute dopo essere rimaste contagiate dal Monkeypox virus. Ma l’Oms, negli ultimi sette giorni, ha registrato un forte incremento dei casi rispetto al bollettino della settimana precedente. L’incremento registrato è del 20 per cento, vale a dire che circa 7.500 persone in più sono risultate positive al virus. I dati sono stati diffusi dal direttore generale dell’Oms, Tedros Ghebreyesus, nel corso della consueta conferenza ... Leggi su open.online (Di mercoledì 17 agosto 2022) Continuano ad aumentare idiin tutto il. Sono infatti35registrati sino a oggi dall’Organizzazione mondiale della sanità che ha raccolto i dati provenienti da 92 Paesi. Sono invece 12 le persone decedute dopo essere rimasteate dal Monkeypox virus. Ma, negli ultimi sette giorni, ha registrato un forte incremento deirispetto al bollettino dellaprecedente. L’incremento registrato è del 20 per cento, vale a dire che circa 7.500 persone in più sono risultate positive al virus. I dati sono stati diffusi dal direttore generale del, Tedros Ghebreyesus, nel corso della consueta conferenza ...

