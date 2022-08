PRONOSTICI NAPOLI – MONZA, ESORDIO AZZURRO CONTRO UNA NEOPROMOSSA (Di mercoledì 17 agosto 2022) I PRONOSTICI per NAPOLI-M0nza. Azzurri al debutto in casa affrontano la compagine del duo Berlusconi e Galiani. Godiamoci questo secondo turno di Serie A e scopriamo insieme quali sono i PRONOSTICI per NAPOLI – MONZA. Prima di tutto, siamo certi sarà una bella partita: di solito, quando a sfidarsi sono una NEOPROMOSSA a inizio stagione e il NAPOLI, si immagina una “vittoria facile” per la squadra partenopea, ma crediamo questo non sarà il caso… Il MONZA è una squadra che punta in alto, guidata da 2 vecchi lupi di mare come Silvio Berlusconi e Adriano Galliani, coppia che ha scritto pagine importanti della storia non solo del Milan, ma di tutto il calcio italiano, dunque non andrà sottovalutata la loro voglia di stupire al Diego Armando Maradona. Come ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 17 agosto 2022) Iper-M0nza. Azzurri al debutto in casa affrontano la compagine del duo Berlusconi e Galiani. Godiamoci questo secondo turno di Serie A e scopriamo insieme quali sono iper. Prima di tutto, siamo certi sarà una bella partita: di solito, quando a sfidarsi sono unaa inizio stagione e il, si immagina una “vittoria facile” per la squadra partenopea, ma crediamo questo non sarà il caso… Ilè una squadra che punta in alto, guidata da 2 vecchi lupi di mare come Silvio Berlusconi e Adriano Galliani, coppia che ha scritto pagine importanti della storia non solo del Milan, ma di tutto il calcio italiano, dunque non andrà sottovalutata la loro voglia di stupire al Diego Armando Maradona. Come ...

