Toti ai domiciliari - il gip | interferì in quattro elezioni

(Di martedì 7 maggio 2024) Sotto la lente leregionali liguri del 2020. Misure cautelati per altre 9 persone. Nei confronti di Paolo Emilio Signorini, Aldo Spinelli e Roberto Spinelli, il gip ha disposto il sequestro preventivo di disponibilità finanziarie e beni per un importo complessivo di oltre 570 mila euro, ritenuti profitto dei reati di corruzione contestati

Roma, 7 maggio 2024 – “La pratica di tuo figlio è ok” diceva Giovanni Toti ad Aldo Spinelli , al quale in cambio chiedeva “una mano ” in vista delle elezioni. Sono alcune delle intercettazioni ritenute significative dagli inquirenti nell’inchiesta di ...

Toti, secondo il gip “c’era un rischio di corruzione anche alle prossime elezioni” - Toti, secondo il gip “c’era un rischio di corruzione anche alle prossime elezioni” - Genova, 7 mag. (askanews) – Le esigenze cautelari per Giovanni Toti sono scattate per “il pericolo attuale e concreto che l’indagato commetta altri gravi reati”, in particolare “che possa reiterare in ...

Toti, gip: c’era rischio corruzione anche alle prossime elezioni - Toti, gip: c’era rischio corruzione anche alle prossime elezioni - Genova, 7 mag. (askanews) – Le esigenze cautelari per Giovanni Toti sono scattate per “il pericolo attuale e concreto che l’indagato commetta altri gravi reati”, in particolare “che possa reiterare in ...

Inchiesta corruzione, Toti a Spinelli: "Ricordati di darmi una mano" - Inchiesta corruzione, Toti a spinelli: "Ricordati di darmi una mano" - Il presidente della Regione al telefono con l'ex presidente dell'autorità portuale Signorini per una pratica che interessava spinelli. "Digli di stare tranquillo" ...