Nato | domani Meloni vede Stoltenberg - sul tavolo aiuti Kie - resta nodo spesa 2%**

(Di martedì 7 maggio 2024) Roma, 7 mag. (Adnkronos) – L’ultima visita a Palazzo Chigi nel novembre del 2022, anche allora dimissionario ma poi rimasto sulla tolda di comando della Nato che timona ormai da 10 anni.il Segretario generale dell’Alleanza Jenssarà a Roma, ricevuto dalla premier Giorgiaalle 11.30. Tanti i dossier sul, dalla polveriera mediorientale alla crisi in Ucraina, con l’avanzata dei russi nel Donetsk e la crescente paura di un tracollo ucraino. Timori che alimentano le tensioni tra Mosca e i Paesi occidentali, con il Cremlino che evoca il rischio di un'”escalation diretta” dopo che il Presidente francese Emmanuel Macron è tornato ad avanzare la possibilità di inviare truppe al fronte e il ministro degli Esteri britannico David Cameron ha giudicato lecito per gli ucraini impiegare armi fornite ...

Strage di Casteldaccia, la ditta per cui lavoravano le cinque vittime era in subappalto - Strage di Casteldaccia, la ditta per cui lavoravano le cinque vittime era in subappalto - La Quadrifoglio Srl lavorava in subappalto. Un documento smentisce l’iniziale versione di Amap, municipalizzata di Palermo che si occupa della gestione idrica, secondo cui i lavori sotto il manto dell ...

Ergastolano in semilibertà aggredisce con l’acido la compagna e la accoltella: fermato dopo un inseguimento di 300 km - Ergastolano in semilibertà aggredisce con l’acido la compagna e la accoltella: fermato dopo un inseguimento di 300 km - Prima le ha gettato dell’acido sulla testa e poi l’ha ferita con una coltellata. È accaduto, nella serata del 7 maggio, a Sorbolo Mezzani, in provincia di Parma. L’aggressore è un uomo di 61 anni, ...

La Nato di oggi e di domani. Spunti e riflessioni, aspettando Stoltenberg (domani a Roma) - La Nato di oggi e di domani. Spunti e riflessioni, aspettando stoltenberg (domani a Roma) - Oggi un momento di riflessione alla Camera dei deputati, che precede il vertice parlamentare dei leader dei Parlamenti alleati e dei capi delegazione dell'Assemblea Nato, che si svolgerà a Washington ...