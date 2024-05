(Di martedì 7 maggio 2024) Sono i reporter del New York Times e i fotografiReuters a vincere i premi Pulitzer International Reporting e Breaking News Photography per la copertura dell’attacco del 7 ottobre di HamasIsraele, il fiasco dell’intelligence israeliana e la vasta risposta militare di Israele. Ma tra i vincitori di quest’anno ci sono anche diverse figureli, giornaliste che, con le loro inchieste, hanno portatoluce fatti scottanti. E storie importanti che senza il lorosarebbero rimaste nell’ombra e nel silenzio. ...

Sassuolo-Inter si giocherà alle 20.45 per la quartultima giornata di Serie A e i Precedenti non sorridono certo ai nuovi campioni. Con una particolarità: nell’ultima a Reggio Emilia segnò Frattesi , ma da avversario. I Precedenti – Quello di stasera ...

Virtus GVM Roma 1960, scatto per la serie B. Destinati 100 biglietti per bambini di case famiglia - C'è tanta attesa intorno all'esordio della Virtus GVM Roma 1960 ai play off per la promozione in serie B nazionale. Il cammino comincia questa sera contro l'Attila Porto Recanati, palla a due al ...

Putintseva "sporca" la sua vittoria contro Trevisan con un finale evitabile: piovono fischi a Roma - Al momento di tornare in panchina Putintseva si è recata sotto uno spicchio occupato dai tifosi kazaki presenti con tanto di bandiera ... ad una serie di raptus durante la partita poi persa contro ...

Flash mob Uil a Firenze contro infortuni con 200 bare di cartone - Flash mob Uil a Firenze contro infortuni con 200 bare di cartone - (Adnkronos) – Oltre duecento bare di cartone (203 per la precisione) in piazza della Signoria a Firenze, di fronte a Palazzo Vecchio, per commemorare le vittime sul lavoro in Toscana negli ultimi anni ...