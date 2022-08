“Pizza a 10 euro o fallisco”. E il ristoratore allega la bolletta al menù (Di mercoledì 17 agosto 2022) Roma, 17 ago – Per difendersi dalle accuse di essere un ladro, il ristoratore allega la bolletta al menù. Per dimostrare i costi esorbitanti dell’energia. “Meglio passare da ladro o fallire?”. Così il ristoratore mostra la bolletta Come riporta Fanpage, il ristoratore si chiama Alberto Rovati ed è titolare della pizzeria Funky Gallo di Casalmaggiore, in provincia di Cremona. L’uomo, probabilmente spesso soggetto a critiche per quanto riguarda i prezzi, ha mostrato ai clienti i suoi costi. E lo ha fatto in modo esplicito, diretto. Perché il ristoratore ha deciso di allegare direttamente la bolletta della luce al menù del suo locale. Aggiungendoci un foglio scritto, con una domanda provocatoria: “Meglio ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 17 agosto 2022) Roma, 17 ago – Per difendersi dalle accuse di essere un ladro, illaal. Per dimostrare i costi esorbitanti dell’energia. “Meglio passare da ladro o fallire?”. Così ilmostra laCome riporta Fanpage, ilsi chiama Alberto Rovati ed è titolare della pizzeria Funky Gallo di Casalmaggiore, in provincia di Cremona. L’uomo, probabilmente spesso soggetto a critiche per quanto riguarda i prezzi, ha mostrato ai clienti i suoi costi. E lo ha fatto in modo esplicito, diretto. Perché ilha deciso dire direttamente ladella luce aldel suo locale. Aggiungendoci un foglio scritto, con una domanda provocatoria: “Meglio ...

