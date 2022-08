Perché s!r!, il feat di thasup con Lazza e Sfera Ebbasta, spacca (Di mercoledì 17 agosto 2022) s!r! è una mescola di suoni e di rime, un'enorme festa estiva in cui far baldoria con thasup ft Lazza & Sfera Ebbasta. Un brano forte, potente, che arriva per l'ex Tha Supreme dopo il successo di Bubble e viene prodotto da Charlie Charles. Lo slang è quello contemporaneo, la storia un andirivieni di emozioni. Vorrei fare fuori gli snitch Manco gli ho detto: “Fuck” Credo che il karma giri Ma,?Siri,?tu dimmi dov’è,?dov’è Alla ricerca di una strada migliore, di un momento migliore, di una situazione migliore con Sfera Ebbasta, thasup e Lazza, l'ipotetico protagonista di s!r! fa slalom come in un videogioco tra le sue ragazze preferite: lasciarle andare o giocare con loro? Lasciarsi incantare dal loro fascino o non ... Leggi su gqitalia (Di mercoledì 17 agosto 2022)è una mescola di suoni e di rime, un'enorme festa estiva in cui far baldoria conft. Un brano forte, potente, che arriva per l'ex Tha Supreme dopo il successo di Bubble e viene prodotto da Charlie Charles. Lo slang è quello contemporaneo, la storia un andirivieni di emozioni. Vorrei fare fuori gli snitch Manco gli ho detto: “Fuck” Credo che il karma giri Ma,?Siri,?tu dimmi dov’è,?dov’è Alla ricerca di una strada migliore, di un momento migliore, di una situazione migliore con, l'ipotetico protagonista difa slalom come in un videogioco tra le sue ragazze preferite: lasciarle andare o giocare con loro? Lasciarsi incantare dal loro fascino o non ...

Mario9100565862 : RT @WLT79: @mariochier E perché? È il presidente ed insieme a Giuntoli ha i meriti di un mercato S T R A T O S F E R I C O - MaryBoom21 : RT @WLT79: @mariochier E perché? È il presidente ed insieme a Giuntoli ha i meriti di un mercato S T R A T O S F E R I C O - sXeBTC : Mai letto una spiegazione più chiara riguardante le #UTXO, consigliatissima! @italiansatoshi grande - malatidicrypto : Cosa sono le UTXO e perché sono importanti #bitcoin - WLT79 : @mariochier E perché? È il presidente ed insieme a Giuntoli ha i meriti di un mercato S T R A T O S F E R I C O -

10 album fondamentali del rap italiano anni '90 ... a progetti di nicchia come 41º parallelo de La Famiglia, Wessisla dei SR Raza, Ca'Pù di Dj Lugi o ... Oltre a tutti i singoli del periodo posse qui non inseriti perché non considerati album. 'SxM' ... I 10 album fondamentali del rap italiano anni '90 ... a progetti di nicchia come 41º parallelo de La Famiglia, Wessisla dei SR Raza, Ca'Pù di Dj Lugi o ... Oltre a tutti i singoli del periodo posse qui non inseriti perché non considerati album. 'SxM' ... InvestireOggi.it ... a progetti di nicchia come 41º parallelo de La Famiglia, Wessisla deiRaza, Ca'Pù di Dj Lugi o ... Oltre a tutti i singoli del periodo posse qui non inseritinon considerati album. 'SxM' ...... a progetti di nicchia come 41º parallelo de La Famiglia, Wessisla deiRaza, Ca'Pù di Dj Lugi o ... Oltre a tutti i singoli del periodo posse qui non inseritinon considerati album. 'SxM' ... Tv satellitare con Tivùsat, ecco tutti i canali con le frequenze aggiornate