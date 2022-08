Nuoto, risultati 17 agosto: ITALIA PADRONA! Ori Ceccon e 4×100 mista, pioggia di medaglie e apoteosi storica nel medagliere! (Di mercoledì 17 agosto 2022) Una giornata storica. Il Foro Italico si è tramutato nello Stadio Olimpico di Roma in quest’ultimo giorno di gare degli Europei di Nuoto in corsia e gli azzurri non hanno tradito le attese ottenendo ben sette medaglie: due ori, quattro argenti e un bronzo. Una pioggia di metalli, sublimata dalla vittoria storica della competizione nel medagliere in maniera netta: 35 podi totali, di cui 13 ori, 13 argenti e 9 bronzi. Semplicemente stellare! 50 stile libero uomini -Pronti via e Leonardo Deplano ha letteralmente divorato l’acqua, andandosi a prendere un argento dall’altissimo coefficiente visto il crono di 21.60 e il personale precedente sbriciolato di 21.73 in semifinale. Ha tremato il campione del mondo, Ben Proud, che per soli 2 centesimi si è imposto in 21.58. Il podio è stato ... Leggi su oasport (Di mercoledì 17 agosto 2022) Una giornata. Il Foro Italico si è tramutato nello Stadio Olimpico di Roma in quest’ultimo giorno di gare degli Europei diin corsia e gli azzurri non hanno tradito le attese ottenendo ben sette: due ori, quattro argenti e un bronzo. Unadi metalli, sublimata dalla vittoriadella competizione nelre in maniera netta: 35 podi totali, di cui 13 ori, 13 argenti e 9 bronzi. Semplicemente stellare! 50 stile libero uomini -Pronti via e Leonardo Deplano ha letteralmente divorato l’acqua, andandosi a prendere un argento dall’altissimo coefficiente visto il crono di 21.60 e il personale precedente sbriciolato di 21.73 in semifinale. Ha tremato il campione del mondo, Ben Proud, che per soli 2 centesimi si è imposto in 21.58. Il podio è stato ...

