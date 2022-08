È morta a 48 anni la comica resa nota da Zelig Anna Rita Luceri, l’ultimo saluto della sorella e di Ciciri e Tria (Di mercoledì 17 agosto 2022) Anna Rita Luceri si è spenta in circostanze ancora non chiare. Di origini salentine, la comica salentina aveva 48 anni ed era nota per la sua collaborazione con il trio Ciciri e Tria, con cui aveva debuttato a Zelig. A quanto si apprende, sarebbe deceduta per le conseguenze di una malattia “fulminante” che l’aveva colpita solo due settimane fa. Anna Rita Luceri di Zelig è morta: chi era la comica di Zelig Pugliese, originaria di Martano, in provincia di Lecce, Anna Rita Luceri era una comica molto conosciuta e amata al livello locale. Nella sua ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 17 agosto 2022)si è spenta in circostanze ancora non chiare. Di origini salentine, lasalentina aveva 48ed eraper la sua collaborazione con il trio, con cui aveva debuttato a. A quanto si apprende, sarebbe deceduta per le conseguenze di una malattia “fulminante” che l’aveva colpita solo due settimane fa.di: chi era ladiPugliese, originaria di Martano, in provincia di Lecce,era unamolto conosciuta e amata al livello locale. Nella sua ...

