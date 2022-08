Atletica, Europei 2022 in DIRETTA: Sara Fantini cerca la bordata, Bruni e i triplisti a caccia di una medaglia (Di mercoledì 17 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE scritta della terza giornata degli Europei 2022 di Atletica leggera. Dopo le tante emozioni di ieri la pattuglia azzurra cercherà nuovamente di stupire. A Monaco di Baviera sono tante le gare in programma, con una sessione mattutina dedicata alle qualificazioni, e quella serale, come di consueto, alle finalissime. Si parte alle 9.35 con le qualificazioni del lancio del martello maschile, poco più tardi il via dell’eptathlon femminile con la nostra Sveva Gerevini. Si proseguirà con le batterie dei 400 h maschili che vedranno al via Giacomo Bertoncelli e Mario Lambrughi. Nella stessa specialità, ma al femminile, proveranno ad entrare in semifinale Rebecca Sartori e Linda Olivieri. Sul finire della mattinata toccherà ... Leggi su oasport (Di mercoledì 17 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALIVE Buongiorno e benvenuti nellaLIVE scritta della terza giornata deglidileggera. Dopo le tante emozioni di ieri la pattuglia azzurra cercherà nuovamente di stupire. A Monaco di Baviera sono tante le gare in programma, con una sessione mattutina dedicata alle qualificazioni, e quella serale, come di consueto, alle finalissime. Si parte alle 9.35 con le qualificazioni del lancio del martello maschile, poco più tardi il via dell’eptathlon femminile con la nostra Sveva Gerevini. Si proseguirà con le batterie dei 400 h maschili che vedranno al via Giacomo Bertoncelli e Mario Lambrughi. Nella stessa specialità, ma al femminile, proveranno ad entrare in semifinale Rebecca Sartori e Linda Olivieri. Sul finire della mattinata toccherà ...

