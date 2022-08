Silvia Ussai: necessario investire in ricerca e sviluppo dei farmaci per la salute mentale (Di martedì 16 agosto 2022) (Adnkronos) – investire sulle sperimentazioni per migliorare il supporto clinico in un ambito sempre più incidente, spiega Silvia Ussai Milano, 16 Agosto 2022 – La Dr.ssa Silvia Ussai, medico farmacologo e membro del gruppo di lavoro farmaci e Povertà della Società Italiana di Farmacologia, è chiara: “Fare luce sulle esigenze in ambito psichiatrico risulta un’urgenza oltre che una responsabilità del sistema sanitario”. Guardando ai dati dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), 970 milioni di persone, pari al 12,5% della popolazione mondiale, soffrono di disturbi mentali. “Nonostante l’impatto rilevante delle patologie psichiatriche sui sistemi sanitari, assistiamo ad un costante disinvestimento della ricerca e sviluppo sui ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 16 agosto 2022) (Adnkronos) –sulle sperimentazioni per migliorare il supporto clinico in un ambito sempre più incidente, spiegaMilano, 16 Agosto 2022 – La Dr.ssa, medico farmacologo e membro del gruppo di lavoroe Povertà della Società Italiana di Farmacologia, è chiara: “Fare luce sulle esigenze in ambito psichiatrico risulta un’urgenza oltre che una responsabilità del sistema sanitario”. Guardando ai dati dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), 970 milioni di persone, pari al 12,5% della popolazione mondiale, soffrono di disturbi mentali. “Nonostante l’impatto rilevante delle patologie psichiatriche sui sistemi sanitari, assistiamo ad un costante disinvestimento dellasui ...

lifestyleblogit : Silvia Ussai: necessario investire in ricerca e sviluppo dei farmaci per la salute mentale - - LocalPage3 : Silvia Ussai: necessario investire in ricerca e sviluppo dei farmaci per la salute mentale -