Riassunto e gol di Verona – Napoli (2-5) partita della prima giornata (Di martedì 16 agosto 2022) Ironia del giornalismo, l'ultima sulla Serie A ci arriva dalla Spagna: 15/08/2022 alle 20:32 est I partenopei esibiscono la loro polvere da sparo con una vittoria per 2-5 sul Verona Kvaratskhelia, Osimhen, Zielinski, Lobotka e Politano hanno segnato per gli azzurri Il Napoli ha bisogno di nuove referenze dopo le partenze di Insigne, Mertens e Koulibaly quest'estate. Un cambio di ciclo che, dal primo giorno, sembrano determinati a condurre Osimhen Y Zielinsky. Entrambi hanno segnato nella prima di campionato contro la squadra del Campano Veronasistemò con la vittoria (2-5). la debuttante Kvaratskelia Ha lasciato un obiettivo e molteplici dettagli di qualità. Lobotka Y politico approfondito la visualizzazione offensiva di quelli di Spallettiche ha lasciato dietro di sé altri ...

