Pd, seggio blindato al virologo Crisanti. Esclusi Ceccanti, Cirinnà e Lotti (Di martedì 16 agosto 2022) Dopo tre rinvii la direzione del Pd si è riunita ieri a tarda sera per la chiusura delle liste in vista delle elezioni politiche del 25 settembre. Il segretario Enrico Letta ha dovuto dire tanti "no" anche a fedelissimi del partito. "Ho chiesto sacrifici, impossibile ricandidare tutti. Potevo imporre persone “mie” ma non l’ho fatto perchè il partito è comunità". L'approvazione della delibera alla fine è arrivata, con 3 contrari e 5 astenuti. Alla votazione - si legge sul Corriere della Sera - non hanno partecipato i componenti di Base riformista, la corrente guidata dal ministro della Difesa Lorenzo Guerini e dall’ex ministro Luca Lotti; quest’ultimo, peraltro, è rimasto escluso dalle liste al termine di un durissimo braccio di ferro. Letta sarà il capolista alla Camera per Lombardia e Veneto, Carlo Cottarelli capolista al Senato a Milano, il virologo ... Leggi su affaritaliani (Di martedì 16 agosto 2022) Dopo tre rinvii la direzione del Pd si è riunita ieri a tarda sera per la chiusura delle liste in vista delle elezioni politiche del 25 settembre. Il segretario Enrico Letta ha dovuto dire tanti "no" anche a fedelissimi del partito. "Ho chiesto sacrifici, impossibile ricandidare tutti. Potevo imporre persone “mie” ma non l’ho fatto perchè il partito è comunità". L'approvazione della delibera alla fine è arrivata, con 3 contrari e 5 astenuti. Alla votazione - si legge sul Corriere della Sera - non hanno partecipato i componenti di Base riformista, la corrente guidata dal ministro della Difesa Lorenzo Guerini e dall’ex ministro Luca; quest’ultimo, peraltro, è rimasto escluso dalle liste al termine di un durissimo braccio di ferro. Letta sarà il capolista alla Camera per Lombardia e Veneto, Carlo Cottarelli capolista al Senato a Milano, il...

