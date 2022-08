Nuoto | Europei Roma 2022 | altro en plein azzurro nelle batterie | Ceccon e Castiglioni sugli scudi

(Di martedì 16 agosto 2022) Si è conclusa un’altra mattinata didi qualificazione nella piscina del Foro Italico, dove sono in corso di svolgimento glidi. I primi ad ottenere l’accesso alle semifinali sono stati Leonardo Deplano e Lorenzo Zazzeri, in grado di far segnare lo stesso crono nei 50 stile libero: terzo tempo per i due azzurri. Out Alessandro Miressi e Luca Dotto. In ordine cronologico è stato poi il turno dei 200 farfalla donne, con Ilaria Cusinato e Antonella Crispino uniche due azzurre impegnate, ed abili ad ottenere il terzo e settimo tempo assoluto. La selezione interna tra i nostri invece è stata decisiva nei 100 dorso, dove il campione mondiale Thomasfirma un buon 53.71 davanti al greco Christou che l’ha battuto ieri nei 50; qualificato anche Michele Lamberti dopo una rimonta ...

Eurosport_IT : ANCORA SUL PODIOOOOOO! ???? L'Italia chiude gli Europei di nuoto artistico con l'argento nel Team Free: 12ª medagli… - Eurosport_IT : ????? Giorgio Minisini agli Europei di Roma: ?? Solo Tecnico ?? Duo Libero misto (con Ruggiero) ?? Solo Libero Sincro… - elenabonetti : Un ultimo podio straordinario ???????????? agli europei #LENRoma2022, le nostre atlete del nuoto artistico e le atlete uc… - stenoxxx : RT @Barillarisson: Le morti improvvise da vaccino agli europei di nuoto sono così numerose che gli atleti sono costretti a nuotare fra i ca… - qnazionale : Europei di nuoto 2022, programma 16 agosto e italiani in gara -

In testa alla classifica complessiva dei tempi un ottimo Thom de Boer : l'olandese ha fermato i cronometri sul tempo di 21.59, dando una chiara dimostrazione di forza e potenza in acqua. Non sarà ...Gioie e dolori nell'estate dei Giochi, che regalano alle Fiamme Azzurre tre argenti in poche ore tra Roma e Monaco di Baviera. Solo sorrisi dallo Stadio deldel Foro Italico, dove Federico Poggio e Martina Carraro salgono ...DUO LIBERO: ORO PER IL DUO ITALIANO - La prima medaglia azzurra della giornata la conquistano Linda Cerruti e Costanza Ferro nel duo libero. Un ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...