Juventus, la frase di Allegri nel cooling break che ha ribaltato la partita contro il Sassuolo (Di martedì 16 agosto 2022) Inizio importante della Juventus nel campionato di Serie A. La squadra di Massimiliano Allegri ha rifilato tre gol al Sassuolo, la prestazione dei bianconeri è cambiata completamente dopo i primi 30 minuti di sofferenza. I nuovi acquisti hanno fatto subito la differenza, in particolar modo Di Maria è un calciatore in grado di risolvere le partite in qualsiasi momento. Sono ore di ansia in attesa degli accertamenti per l’argentino dopo l’infortunio. Nel frattempo è emerso un retroscena, Allegri ha cambiato la partita nel cooling break, i dettagli sono stati svelati da Danilo. “Ci ha detto di metterci a posto nelle posizioni, visto che eravamo troppo lontani tra i reparti e questo non ci permetteva di uscire bene dalla loro pressione. Abbiamo cambiato e poi con la ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 16 agosto 2022) Inizio importante dellanel campionato di Serie A. La squadra di Massimilianoha rifilato tre gol al, la prestazione dei bianconeri è cambiata completamente dopo i primi 30 minuti di sofferenza. I nuovi acquisti hanno fatto subito la differenza, in particolar modo Di Maria è un calciatore in grado di risolvere le partite in qualsiasi momento. Sono ore di ansia in attesa degli accertamenti per l’argentino dopo l’infortunio. Nel frattempo è emerso un retroscena,ha cambiato lanel, i dettagli sono stati svelati da Danilo. “Ci ha detto di metterci a posto nelle posizioni, visto che eravamo troppo lontani tra i reparti e questo non ci permetteva di uscire bene dalla loro pressione. Abbiamo cambiato e poi con la ...

