Fabrizio Romano: Il Barcellona ha chiesto circa 30 milioni di euro per Pierre Aubameyang durante il fine settimana, C… (Di martedì 16 agosto 2022) Il Barcellona ha chiesto circa 30 milioni di euro per Pierre Aubameyang durante il fine settimana, il Chelsea voleva spendere molto meno di questo. I colloqui continuano, poiché Marcos Alonso è ancora parte delle conversazioni. #FCB Tuchel, spingendo per Aubameyang come priorità… ma Xavi insiste per tenerlo. pic.twitter.com/066j4Ixx7h — Fabrizio Romano (@Fabrizio Romano) 15 agosto 2022 Source by Fabrizio Romano L'articolo proviene da JustCalcio.com. Leggi su justcalcio (Di martedì 16 agosto 2022) Ilha30diperil, il Chelsea voleva spendere molto meno di questo. I colloqui continuano, poiché Marcos Alonso è ancora parte delle conversazioni. #FCB Tuchel, spingendo percome priorità… ma Xavi insiste per tenerlo. pic.twitter.com/066j4Ixx7h —(@) 15 agosto 2022 Source byL'articolo proviene da JustCalcio.com.

FortunatoBille : RT @debora_ergas: A Bassano Romano (VT) la Casa delle Culture e dei Popoli è stata intitolata a #FabrizioFrizzi. Una cosa bellissima per l… - axelvassallo : RT @debora_ergas: A Bassano Romano (VT) la Casa delle Culture e dei Popoli è stata intitolata a #FabrizioFrizzi. Una cosa bellissima per l… - LilEmdee : @Efua_ampofoa @iamyourspec @_Stevemensa @Ghana_Ronaldo @Kayjnr10 @dhopetwinsmusic @Candyman4air @Korsogyimi… - PMhone : Lucas Paqueta and Daichi Kamada to Arsenal according to Fabrizio Romano. - WolvesNumber37 : @OllieHoward91 @NathanJudah @LiamKeen_Star Fabrizio Romano’s second account? -