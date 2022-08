Casadei al Chelsea per 15 milioni (più bonus): l’Inter costretta a vendere, solo una società forte può aspettare un giovane (Di martedì 16 agosto 2022) Meglio l’uovo oggi o la gallina domani? Nel caso dell’Inter, che ha scelto il primo, l’uovo significa tenere tutti i pezzi pregiati della rosa (o almeno provare a farlo: mancano ancora due settimane alla fine dei trasferimenti…). La gallina, chissà se davvero dalle uova d’oro, si chiama Cesare Casadei, 19 anni, baby prodigio della Primavera nerazzurra, già nel giro delle nazionali giovanili, praticamente venduto al Chelsea per 15 milioni di euro (più 5 di possibili bonus). Sacrificato sull’altare del mercato e delle esigenze di bilancio, col rischio di veder sbocciare altrove un altro potenziale futuro campione del pallone italiano, dopo la beffa Zaniolo. Per la seconda volta nel giro di poche settimane in questa estate di calciomercato, Casadei si ritrova di nuovo sulla bocca di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 16 agosto 2022) Meglio l’uovo oggi o la gallina domani? Nel caso del, che ha scelto il primo, l’uovo significa tenere tutti i pezzi pregiati della rosa (o almeno provare a farlo: mancano ancora due settimane alla fine dei trasferimenti…). La gallina, chissà se davvero dalle uova d’oro, si chiama Cesare, 19 anni, baby prodigio della Primavera nerazzurra, già nel giro delle nazionali giovanili, praticamente venduto alper 15di euro (più 5 di possibili). Sacrificato sull’altare del mercato e delle esigenze di bilancio, col rischio di veder sbocciare altrove un altro potenziale futuro campione del pallone italiano, dopo la beffa Zaniolo. Per la seconda volta nel giro di poche settimane in questa estate di calciomercato,si ritrova di nuovo sulla bocca di ...

