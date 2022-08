Calciomercato Napoli, fatta per Ndombelé: quanto spenderanno gli azzurri (Di martedì 16 agosto 2022) In casa Napoli, dopo la vittoria di ieri contro il Verona, è già tempo di pensare al mercato. La sessione estiva, infatti, terminerà il 31 agosto e Cristiano Giuntoli è al lavoro per completare la rosa. L’obiettivo del d.s. azzurro è quello di consegnare a Luciano Spalletti una squadra il più competitiva possibile nonostante le numerose partenze. Calciomercato Napoli Ndombele (Getty Images) Negli ultimi giorni, il Napoli era alla ricerca del sostituto di Fabiàn Ruiz e ha sondato diversi profili. Ha individuato in Tanguy Ndombelè quello ideale e ha intensificato i contatti con il Tottenham per comprendere i margini della trattativa. Nelle ultime ore sono stati fatti, però, ulteriori passi in avanti. A riportarlo è l’esperto di mercato Fabrizio Romano attraverso il proprio profilo Twitter. Secondo Romano il ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 16 agosto 2022) In casa, dopo la vittoria di ieri contro il Verona, è già tempo di pensare al mercato. La sessione estiva, infatti, terminerà il 31 agosto e Cristiano Giuntoli è al lavoro per completare la rosa. L’obiettivo del d.s. azzurro è quello di consegnare a Luciano Spalletti una squadra il più competitiva possibile nonostante le numerose partenze.Ndombele (Getty Images) Negli ultimi giorni, ilera alla ricerca del sostituto di Fabiàn Ruiz e ha sondato diversi profili. Ha individuato in Tanguy Ndombelè quello ideale e ha intensificato i contatti con il Tottenham per comprendere i margini della trattativa. Nelle ultime ore sono stati fatti, però, ulteriori passi in avanti. A riportarlo è l’esperto di mercato Fabrizio Romano attraverso il proprio profilo Twitter. Secondo Romano il ...

