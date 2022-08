Berlusconi e quella tendenza della destra all’autoflagellazione: “Niente a che fare con movimenti estremisti” (Di martedì 16 agosto 2022) Roma, 16 ago – “Berlusconi prepara il suo ritorno”, così titola Politico la sua intervista al leader di Forza Italia. Ma l’impressione è che Berlusconi non se ne sia mai andato, con quell’incredibile vizio della destra italiana di saper vincere la battaglia elettorale e immancabilmente perdere la guerra politica. Cosa ha detto Berlusconi a Politico Dopo il messaggio in più lingue di Giorgia Meloni per assicurare che con Fratelli d’Italia al governo non ci sarà nessuna “svolta autoritaria”, adesso è il turno di Berlusconi di rasserenare gli animi della stampa estera. Il Cavaliere rimarca il fatto che la coalizione, cui fanno parte Forza Italia, Lega e Fratelli d’Italia, sia una coalizione di centrodestra che “non ha nulla a che ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 16 agosto 2022) Roma, 16 ago – “prepara il suo ritorno”, così titola Politico la sua intervista al leader di Forza Italia. Ma l’impressione è chenon se ne sia mai andato, con quell’incredibile vizioitaliana di saper vincere la battaglia elettorale e immancabilmente perdere la guerra politica. Cosa ha dettoa Politico Dopo il messaggio in più lingue di Giorgia Meloni per assicurare che con Fratelli d’Italia al governo non ci sarà nessuna “svolta autoritaria”, adesso è il turno didi rasserenare gli animistampa estera. Il Cavaliere rimarca il fatto che la coalizione, cui fanno parte Forza Italia, Lega e Fratelli d’Italia, sia una coalizione di centroche “non ha nulla a che ...

EremitaStefano : @Lisaonthesofa @matteosalvinimi @berlusconi si chiama berlusconi se mia moglie figlia dice di nuovo che si chiama p… - VEN_VIT52 : RT @mariosalis: Berlusconi: «Russia responsabile della guerra, profondamente deluso da Putin» In realtà ha fatto cadere Draghi perché invia… - giorg201 : RT @mariosalis: Berlusconi: «Russia responsabile della guerra, profondamente deluso da Putin» In realtà ha fatto cadere Draghi perché invia… - attilasarti : RT @mariosalis: Berlusconi: «Russia responsabile della guerra, profondamente deluso da Putin» In realtà ha fatto cadere Draghi perché invia… - nemiroski : RT @mariosalis: Berlusconi: «Russia responsabile della guerra, profondamente deluso da Putin» In realtà ha fatto cadere Draghi perché invia… -