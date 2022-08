Atletica | Dario Dester 2° nel Decathlon dopo 8 prove! Si sogna la medaglia agli Europei

Leggi su oasport

(Di martedì 16 agosto 2022)continua are in grande neldegli2022 dileggera. L’azzurro conserva la seconda posizione in classifica generale quando mancano soltanto due prime al termine della fatica: il tiro del giavellotto e i 1500 metri, in programma questa sera a Monaco (Germania) decideranno il podio finale. Il 22enne lombardo è ampiamente in corsa per le mede, le prossime due gare non sono così congeniali alle sue caratteristiche ma può provare a inventarsi il numero. Un italiano non ha mai conquistato unainternazionale nelle prove multiple, sarebbe un’impresa colossale.vanta 6.852 punti e ha un vantaggio di 64 lunghezze sull’estone Maicel Uibo (6.788) ...