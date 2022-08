Rania di Giordania, il look da giorno che conferma il suo amore per il denim (Di lunedì 15 agosto 2022) Una regina in denim, Rania di Giordania sa sempre quale look scegliere, passando da quelli più classici agli outfit più casual. Se c’è qualcosa a cui non sa rinunciare è un bel paio di jeans, o perché no, una gonna dello stesso materiale. Scopriamo perché Rania è sempre perfetta, anche quando sceglie tenute decisamente più sportive. L’estate in denim di Rania di Giordania Se c’è una reale più elegante e trendy di Kate Middleton e di Letizia Ortiz è certamente Rania di Giodania. La Regina sa sempre come dettare tendenza, e questa estate, impegnatissima come sempre, non ha rinunciato al suo stile, alternandolo con look decisamente più casual. La parola d’ordine? denim. Che si tratti di un pantalone o di ... Leggi su dilei (Di lunedì 15 agosto 2022) Una regina indisa sempre qualescegliere, passando da quelli più classici agli outfit più casual. Se c’è qualcosa a cui non sa rinunciare è un bel paio di jeans, o perché no, una gonna dello stesso materiale. Scopriamo perchéè sempre perfetta, anche quando sceglie tenute decisamente più sportive. L’estate indidiSe c’è una reale più elegante e trendy di Kate Middleton e di Letizia Ortiz è certamentedi Giodania. La Regina sa sempre come dettare tendenza, e questa estate, impegnatissima come sempre, non ha rinunciato al suo stile, alternandolo condecisamente più casual. La parola d’ordine?. Che si tratti di un pantalone o di ...

vogue_italia : Sapete che cos'è il coat dress? Per scoprirlo guardate il look di Rania di Giordania ?? - fabius10scudi : @costa_costa1967 @AntonioBergami4 Lo sono pure i due “papabili” per sostituire Johnson in UK, così me la Regina Ran… - asrolabio69 : @Federissao Dopo la Regina Rania…Avv Federico di Giordania?? - vogue_italia : Sarà il royal weeding più spettacolare dell'anno nel mondo islamico: la principessa Iman, figlia di Rania di Giorda… - lilly69y : La gonna di jeans di Rania di Giordania è la tendenza dell’Estate 2022 da portare anche in autunno - Elle… -