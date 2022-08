Vi dico dove sbagliava Piero Angela (Di domenica 14 agosto 2022) Da un punto di vista formale, Piero Angela è stato sicuramente un grande giornalista: sapeva farsi capire da tutti, usava un linguaggio diretto e semplice, aveva un fare gentile, era scrupoloso nel mestiere e nulla concedeva al dilettantismo e all’improvvisazione. Aveva trovato la sua strada, a un certo punto della carriera, nella divulgazione della scienza, e la fortuna gli aveva sorriso oltre forse ogni sua più rosea aspettativa. Un brand di sicuro successo il suo, con un target ampio di riferimento, facilmente trasmesso, come in quelle imprese familiari che sono la cifra del capitalismo italiano, al figlio che oggi ne continua l’opera. Che poi tutto questo abbia significato che le sue idee siano state scientificamente neutrali o innocenti, asettiche e pure come può esserlo la scienza nell’immaginario comune, questo proprio non lo si può dire. ... Leggi su nicolaporro (Di domenica 14 agosto 2022) Da un punto di vista formale,è stato sicuramente un grande giornalista: sapeva farsi capire da tutti, usava un linguaggio diretto e semplice, aveva un fare gentile, era scrupoloso nel mestiere e nulla concedeva al dilettantismo e all’improvvisazione. Aveva trovato la sua strada, a un certo punto della carriera, nella divulgazione della scienza, e la fortuna gli aveva sorriso oltre forse ogni sua più rosea aspettativa. Un brand di sicuro successo il suo, con un target ampio di riferimento, facilmente trasmesso, come in quelle imprese familiari che sono la cifra del capitalismo italiano, al figlio che oggi ne continua l’opera. Che poi tutto questo abbia significato che le sue idee siano state scientificamente neutrali o innocenti, asettiche e pure come può esserlo la scienza nell’immaginario comune, questo proprio non lo si può dire. ...

Michele75681042 : @HoaraBorselli Vedi dove c e la tristezza te lo dico io 15 mila al mese 180 Mila in un anno900 Mila x 5 anni in Pa… - Saturni51782745 : RT @fpoli62_poli: L'agnosia e la fede acritica nei farmaci dovete 'mettervele' dove dico io!! Collusi, indegni e criminali assassini!???? htt… - MikiSacco : @ViVilaVitaOra Dio mio quanto odio quel disadattato con l'occhio vitreo. Non vi dico dove vorrei vederlo perché se… - moonrebreath : @ValentinaSicolo Ma che la prenda lui! Ma poi mi dico, eravamo quasi alla fine della tangenziale di Treviso, quindi… - Elmulta1 : @pdnetwork @serracchiani Ma è possibile che non riuscite a fare una dichiarazione, dico UNA, dove non nominate la D… -